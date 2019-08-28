شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيصبح توم كروز رئيسًا للولايات المتحدة؟.. شوف بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل توم كروز هو الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار موجة من الجدل، حيث انتشر مقطع فيديو قصير يبدأ بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وهو يرفرف، وظهر كروز وهو يجري وكأنه في طريقه للحاق بالانتخابات بطريقة أفلام الأكشن الذى يقدمها كروز.

وتشكك الكثيرون فى هذا المقطع حتى تخلى الرجل عن نظارته الشمسية التى يرتديها، ليفاجأ الجميع أنه لم يكن توم كروز ، و حسب موقع " جينت سايد " أن هذه الحملة الخاطئة هي في الواقع محاكاة ساخرة، أما الرجل الذي ظهر قريب الملامح من توم كروز و جسد شخصيته بهذا المقطع هو الممثل مايلز فيشر.

وأكد الوقع ان الفيديو مستوحى بنسبة 100 ٪ من أفلام توم كروز في Mission Impossible ، و الذي اظهر الممثل المزيف والذي يقدم برنامجه الرئاسي المزيف.

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