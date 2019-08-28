شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى عن لقطات جديدة فى تريلر ثانى طرحته منذ قليل لفيلم الأكشن والإثارة Joker بطولة جواكين فونيكس، والمقرر طرحه يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائى.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الجديد فى أكتوبر المقبل، فى دور العرض السينمائى، والذى سيسرد فترة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوي للانتقام.

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وفى سياق متصل حظيت شخصية الجوكر التى ظهرت في فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً وكان لها تأثير وصدي كبير فى عالم السينما.

وسيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .