شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة الأنجليزية BBC، عن الملامح الأولى لفيلمها الجديد الذى يأتى بعنوان World On Fire، بطولة النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار هيلين هانت.

ومن المقرر ان يضم الفيلم الجديد الذى سيطرح فى سبعة أجزاء، عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم النجم العالمى شون بين، والبريطانى جوناه هاور كينج، وجوليا براون، بجانب الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ليسلي مانفيل.

وسيسرد الفيلم الجديد السنة الأولى من الحرب العالمية الثانية، وعلاقة المواطنين فى بريطانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مع بعضهم وصراعهم فى حياتهم اليومية تحت نيران الطائرات وقذائف الدبابات.