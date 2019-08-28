شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” الراعى الإعلامى لمهرجان الإسكندرية السينمائى الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، على أن ترعى ”الخليج 365” فعاليات الدورة الـ35 من المهرجان إعلاميا، والمقرر إقامتها فى الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر المقبل.





وحضر الاتفاق الذى تم اليوم الأربعاء، الأمين العام لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الكاتب الصحفى محمد يوسف مدير تحرير الأهرام، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع "عين".

يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف وزارة الثقافة، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.