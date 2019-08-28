أغنية "عيش ياقلبى" لـ آبو تتخطى حاجز مليون مشاهدة فى 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "عيش ياقلبى" الذى طرحها المطرب أبو على موقع اليوتيوب حاجز المليون مشاهدة فى 24 ساعة كما تتصدر قائمة التريند الاعلى مشاهدة على اليوتيوب فى مصر والآن فى لبنان. أغنية "عيش ياقلبى" من كلمات ابو ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو ومن إخراج اللبناني فادى حداد وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق على احمد والفنانة فاليري ابو شقرا. Advertisements من ناحية أخرى يشارك أبو بغناء تتر مسلسل "اللعبة" للنجم شيكو وهشام ماجد، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن المطرب "أبو" حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال أغنية "3 دقات"، وشاركته فى غنائها النجمة يسرا.

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