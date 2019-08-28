بالصور .. هند صبري توجه رسالة بعد تعينها في لجنة تحكيم مهرجان فنيسيا

وجهت النجمة هند صبري رسالة بعد تعينها في لجنة تحكيم مهرجان فنيسيا الدولي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وأعربت الفنانة هند صبري عن سعداتها قائلة: "فخورة بإنتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي تحت رئاسة ألبرتو باربيرا مدير المهرجان و أمير كوستوريكا المخرج الصربي، رئيس لجنة التحكيم". ". ومن ناحية آخرى شاركت الفنانة هند صبري في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وهو يطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وهو يطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. Advertisements

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