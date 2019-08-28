شاهد.. البرومو الرسمي لـ "الجوكر"

طرحت الشركة العالمية دي سي كومكس البرومو الرسمي لفيلم "الجوكر"، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر المقبل. Advertisements يشار إلى أن فيلم "الجوكر"، بطولة كل من روبرت دي نيرو، خواكين فينيكس، مارك مارون، زازي بيتز، شيا ويجهام، فرانسيس كونروي، بريان كالين، بريان تايري هنري، بريتو كولين، دوجلاس هودج، جلين فليشلر، بيل كامب، جوش بايس، جولي تشان، ومن تأليف سكوت سيلفر، وإخراج تود فيليبس. من روبرت دي نيرو، خواكين فينيكس، مارك مارون، زازي بيتز، شيا ويجهام، فرانسيس كونروي، بريان كالين، بريان تايري هنري، بريتو كولين، دوجلاس هودج، جلين فليشلر، بيل كامب، جوش بايس، جولي تشان، ومن تأليف سكوت سيلفر، وإخراج تود فيليبس. <br />

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