شاهد.. درة تستعيد ذكريات أدوارها المميزة في الدراما والسينما

نشرت الفنانة درة فيديو عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلاله، بجموعة من أدوارها المميزة منها: "نادية في الشارع اللي ورانا، دلال في سجن النسا، ليلى في الخروج، أميمة في مولانا، و فيروز في نسر الصعيد،فريدة في بابا، عيشة في تصبح على خير".
يذكر أن الفنانة درة تستعد لعرض مسلسل "بلا دليل" وهو بطولة كل من خالد سليم، أحمد كرارة، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمرالشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، ومن تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.
و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.
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