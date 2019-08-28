بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح أحدث كليباته "سلمي"

طرح الفنان مصطفى قمر أحدث كليباته بعنوان "سلمي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلمات حسن عطية، و ألحان تامر علي، و توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج ياسين حسن. و ألحان تامر علي، و توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج ياسين حسن. يشار إلى أن مصطفى قمر يستعد لإحياءه حفل غنائي الغد يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري بالساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم أغاني ألبومه الجديد "ضحكت ليا" من خلاله.



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