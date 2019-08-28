بالفيديو.. سامو زين يطرح "ورد البستان" أحدث كليباته

طرح الفنان سامو زين أحدث كليباته بعنوان "ورد البستان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"،

وهو من ألحانه، كلمات إسماعيل الأبرص، وتوزيع إم دي جابر، وإخراج إسماعيل الأبرص.

يذكر أن ساموزين طرح أخيرا أغنيته المصورة "حب حب" من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي.