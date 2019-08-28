طرح الفنان سامو زين أحدث كليباته بعنوان "ورد البستان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"،وهو من ألحانه، كلمات إسماعيل الأبرص، وتوزيع إم دي جابر، وإخراج إسماعيل الأبرص.
يذكر أن ساموزين طرح أخيرا أغنيته المصورة "حب حب" من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سامو زين يطرح "ورد البستان" أحدث كليباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.