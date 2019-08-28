شاهد.. محمد إمام يداعب جمهوره بانتظار ابنته وزوجته

داعب الفنان محمد إمام جمهورة عندما أعلن أنه ينتظر ابنته "خديجة" وزوجته فى السيارة لمدة ساعة وربع، علمًا بأنه كان من المفترض أن ينتظر 5 دقائق فقط حسب ما نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث اعتبرها قصة قصيرة غريبة على حد تعبيره.
علق قائلا:" قبل ما أنزل مراتى قالتلى: "أن هى وخديجة هيكونوا جاهزين بعد 5 دقايق، بقالى ساعة وربع مستنيهم فى العربية،"قصة قصيرة غريبة".
يشار إلى أن النجم محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.
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