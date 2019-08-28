محمود شافعى يشارك فى برنامج إعداد الكوادر الإعلامية بمجلس الشباب المصرى

بدء صباح اليوم، الأربعاء، برنامج إعداد وتدريب الكوادر الإعلامية، التي يشارك بها محمود شافعى خبير ومستشار العلاقات العامة ، والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى فى موسمه الثالث مجانًا ، ومن المقرر ان يستمر حتى 11 سبتمر القادم.
ويقدم من خلال البرنامج محاضرة عن مبادئ العلاقات العامة يتحدث فيها عن مفهوم العلاقات العامة والفرق بينها والأنشطة الاتصالية الأخرى، وكذلك صفات أخصائى وممارس العلاقات العامة.
يذكر أن محمود شافعى محاضر ومستشار فى العلاقات العامة وإدارةالأزمات، ومؤسس مبادرة العلاقات العامة للجميع ومؤلف كتاب المهارات الاتصالية والإعلامية لممارسي العلاقات العامة، ومحاضر بقسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر بنات، وكذلك عضو الجمعية المصرية للعلاقات العامة، ومستشار علاقات عامة وتدريب بجمعية العلاقات العامة العربية، كما شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر المكتبات الأمريكية بالشارقة.
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