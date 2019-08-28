الفيل الأزرق يتصدر سباق إيرادات السينما بـ 90 مليون جنيه

حققت أفلام عيد الأضحي إيرادات تجاوزت العام الماضي، حيث شهدت دور العرض السينمائية منافسة قوية خلال أيام العيد، حيث نجح فيلم "الفيل الأزرق 2" في تصدر السباق بإيرادات قدرها 90 مليون جنيه.

والفيلم بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

كما نجح فيلم "ولاد رزق 2" في احتلال المركز الثاني بإيرادات قدرها 78 مليون جنيه، والفيلم بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب،

سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

وحل في المركز الثالث في سباق الإيرادات فيلم "خيال مآتة" بإيرادات قدرها 31 مليون جنيه والفيلم بطولة كل من أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا

من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

وحل فيلم الكنز في المركز الرابع بإيرادت قدرها 4 ملايين و901 ألف جنيه، والفيلم بطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عبادين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبدالناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في تواصل لما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

وحل فيلم "أنت حبيبي وبس" في المركز الخامس بإيرادات قدرها 2 مليون و574 ألف جنيه، والفيلم بطولة كل من محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، صافيناز، إيمان السيد، محمد محمود، سعد الصغير، هالة فاخر، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، عبدالسلام، حسن الخلعي، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور زيكو، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة ملايين جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.