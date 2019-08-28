ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع هو:أية أغنية أحببتم أكثر؟

آدم واغنية نحنا سوا، ​جوزيف عطية​ وأغنية غزالة، ​أدهم نابلسي​ واغنية حدا ما بينتسى او أبو واغنية عيش يا قلبي؟ للتصويت الرجاء الدخول على الصفحات التالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إستفتاء الفن: أية أغنية أحببتم أكثر؟موجز "الفن": دعوى قضائية ضدّ هاني شاكر بسبب محمد رمضان.. وزوجة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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