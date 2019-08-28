موجز "الفن": دعوى قضائية ضدّ هاني شاكر بسبب محمد رمضان.. وزوجة باسم ياخور تغضبه

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية أشرف الموسوي :"هيفا وهبي ربحت هذه الدعوى وهذا السبب الحقيقي لخلاف وائل كفوري وأنجيلا بشارة" دعوى قضائية ضدّ هاني شاكر بسبب محمد رمضان زوجة باسم ياخور تغضبه فماذا فعلت؟ عبد الله بالخير يتخلى عن لباسه المعتاد ويظهر بإطلالة ألفيس بريسلي هل تكون أنجو ريحان الى جانب نادين نسيب نجيم في رمضان 2020؟ ميغان ماركل حزينة بسبب تجاهل الإعلام البريطاني لها ومعاملتها بعنصرية المزيد المزيد

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