فاطمة الصفي أثارت الجدل بحقيقة زواجها من حسين المهدي.. وإتُهمت بتقليد أحلام

ميرنا وليد - بيروت - ​فاطمة الصفي​ هي ممثلة ومخرجة كويتية، ولدت يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1981. لا تتمتع فقط بالشهرة الواسعة في المجال الفني، إنما أيضاً نالت قصصها العاطفية حيزاً مهماً وواسعاً من إهتمام الجمهور المتابع لها.

حصلت فاطمة الصفي على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وقد أخرجت عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

أعمالها

كان أول عمل لـ فاطمة الصفي في التلفزيون مع الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​، في مسلسل "الخراز" من خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح، كانت في مسلسل "فضة قلبها أبيض" مع الممثلة الكويتية ​سعاد عبد الله​، وإستطاعت بعد ذلك أن تبرع في الأدوار البطولية، وشكّلت خلال بعض الأعمال ثنائياً شبابياً مع الممثلة الكويتية ​شجون الهاجري​.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها فاطمة الصفي ، هي "الخراز"، "أم البنات"، "زوارة الخميس"، "أميمة في دار الأيتام"، "كنة الشام وكناين الشامية"، "​أنيسة الونسية​"، "​ساق البامبو​"، "​ذكريات لا تموت​"، "​دفعة القاهرة​"، "​أنا عندي نص​"، و"بلاني زماني". كما شاركت في العديد من المسرحيات ومنها، "مدينة الظلام"، "زين إلى عالم جميل"، "مصباح زين"، "زين الأدغال"، "العائلة الحزينة"، "اللوحة السحرية"، و"زين والأقزام الثمانية". وشاركت فاطمة الصفي أيضاً في أعمال سينمائية ومنها، "090"، "كان رفيجي"، و"سرب الحمام".

حياتها الخاصة

أشارت فاطمة الصفي في إحدى المقابلات الصحفية الى أن زواجها يبقى رهناً بالشخص الذي ستلتقيه في حياتها، وأن الزواج هو أمر حياتي أساسي ولكنها لن تتزوج قبل أن تجد الشخص المناسب، الذي تعتبره شريكاً لها في حياتها.

كما أكدت أنها لا تشجع على الزواج المبكر، خصوصاً وأنها خاضت هذه التجربة حين ارتبطت في السابق في سن يافعة جداً، وعاشت مرحلة الطلاق أيضاً في سن يافعة، وهي تشجع أيضاً على أن تقوم الشابة بتأسيس مستقبل خاص بها، والسعي الى تحقيق طموحاتها ومن ثم التفكير في الزواج، متى عثرت على الزوج المناسب الذي يتمتع بالمواصفات، التي تبحث عنها في شريك حياتها.

وقالت فاطمة الصفي إن السعادة ليست مرتبطة بوجود رجل في حياتها من عدمه، متعجّبة من كم التساؤلات التي تأتي من بعض جمهورها، حول سبب عدم زواجها وكأنهم ينفقون عليها.

وفي عام 2008 إنتشرت صورة تجمعها مع الممثل الكويتي ​حسين المهدي​، وهي ترتدي فستان الزفاف، ما أثار شائعة زواجهما، إلا أن الصورة كانت ضمن سياق أحداث مسلسل "​الفطين​".

إتهامها بتقليد ​أحلام​

أثارت فاطمة الصفي الجدل عند ظهورها بصور من زيارتها الى ديزني لاند في ​باريس​، ومن بينها صور إرتدت فيها تي شيرت قطني مع شورت، فركزت تعليقات المتابعين على الشبه الكبير بينها وبين أحلام، حتى قالوا أنهم في البداية ظنوا أنها أحلام.

وردّت فاطمة الصفي على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب إتهامها بمحاولة تقليد أحلام، وقالت: "أحلام مشهورة بأنها ترتدي ماركات وتتزين بالمجوهرات، وأنا لم أكن مثلها في الصورة، ولا اعرف من أين يأتون بمثل هذه العناوين العريضة".

فيديو مسيء لمصر

ردت فاطمة الصفي على الجدل الذي أثير والإنتقادات التي وجهت لها، بسبب الفيديو الذي إعتبره البعض مسيئاً لمصر، بعدما إشتكت من عدم نظافة الشارع المتواجدة فيه هناك، واصفة المكان بلفظ خارج عن الأخلاق، وسط ضحك وإستهزاء من صديقاتها، وقد أكدت أنها كانت تتحدث عن موقع التصوير فقط ولم تتحدث عن مصر كدولة، معربةً عن حبها الشديد لمصر ولشعبها، وأنها عندما تعود من رحلاتها في ​أوروبا​ كل عام تحضر إلى مصر، وتظل بها لمدة شهرين متواصلين، تستمتع بمعالمها وآثارها.

وأضافت فاطمة الصفي أنها لا تقصد الإساءة لمصر، وأن من يروجون لذلك يصطادون في الماء العكر، على حد وصفها.