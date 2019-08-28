ماغي بو غصن تتعرّض لحادث خطير في "كان" وتعود إلى بيروت بدون جواز سفر

خلال وجودها في "كان" في رحلة نقاهة، تعرّضت الفنانة ماغي بو غصن لحادث سرقة، أثناء وجودها في المطعم، حيث قام شاب باختطاف حقيبة يدها، وفرّ على وجه السرعة.

وكانت الفنانة قد سافرت الأسبوع الماضي إلى فرنسا برفقة عائلتها، في رحلة استجمام بعد تعافيها من الجراحة التي خضعت لها قبل شهر، وقد حجز زوجها المنتج جمال سنان فندقاً قريباً من البحر، وكانت الفنانة تتناول الغداء في مطعم قريب من الفندق، حين وقع الحادث، ولم يتمكم الحاضرون في المكان من اللحاق بالسارق.

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وقد فقدت ماغي مبلغاً كبيراً من المال، فضلاً عن أوراقها الثبوتية، منها اقامتها في دبي، وجواز سفرها.

وعلى الفور أبلغت الشرطة الفرنسية، التي أجرت تحقيقاتها في الحادث، وسارعت الى الاتصال بالسفارة الفرنسية للحصول على وثيقة مؤقتة لتعود بواسطتها الى بيروت.

وكان من المقرر ان تمضي ماغي اجازة ممتعة، إلا أن ما حصل عكر مزاجها، وتعرضت لانتكاسة صحية، لازمت على اثرها غرفتها، قبل ان تقرر النهوض لأجل اولادها واستكمال ما تبقى من رحلتها معهم.

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