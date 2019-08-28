لائحة اتهامات خطيرة لـ عمرو أديب وإحالته إلى النائب العام

بعد ريهام سعيد وتامر أمين، جاء دور الإعلامي عمرو أديب ليحال إلى التحقيق أمام المجلس الأعلى للإعلام في مصر والنائب العام، بعدما تم تقديم شكوى رسمية بحقه من أحد الصيادلة، اتهمه فيها بتشويه سمعة صناعة الدواء في مصر وإحباط المرضى.

ومن المقرر البت في جدية الشكوى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد كشف رسمياً عن إحالة الشكوى التي تقدّم بها أحد الصيادلة ضد الإعلامي عمرو أديب للجنة الشكاوى للتحقيق فيها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن الشاكي اتهم أديب بإهانة صناعة الدواء المصري، وأنه تسبب في إحباط المرضى بحديثه عن بعض الأدوية، وهو ليس طبيب مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع بسبب الأكاذيب التي تحدث بها، وأضاف أن أديب تعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فرديه محددة، مما تسبب في قلق للمرضى وخالف بذلك القانون والمعايير الإعلامية.

وأكد الشاكي أنه تقدم بشكوى أيضًا للنائب العام ضد عمر أديب، متهما إياه بترويج الأكاذيب وإشاعة الفوضى، والمساس بصناعة مصرية تقدر استثماراتها بالمليارات، وترويع المرضى الخاضعين للعلاج ضمن منظومة التأمين الصحي في مصر.



