فيديو: تامر حسني وحمادة هلال وشيرين ومحمد رمضان ينافسون على جوائز Afrima

أعلنت ادارة مهرجان "جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima " عبر موقعها الرسمي الترشيحات النهائية لجوائزها عن العام 2019 .

وشهدت الترشيحات مفاجأة كبرى من حيث إدراج اسم الفنان محمد رمضان في القائمة القصيرة لترشيحات جائزة الأغنية الأكثر تفضيلاً للجمهور.

وينافس ضمن الترشيحات تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وحمادة هلال على جوائز أفضل مطرب ومطربة من إفريقيا وأفضل أغنية وأفضل ألبوم وافضل إنتاج.

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حسب القوائم القصيرة يخوض الفنان تامر حسني المنافسة للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019، ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما"، كما ينافس على جائزة أفضل أغنية لهذه السنة، عن أغنيته الناجحة "ناسيني ليه" التي ظهرت ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

بينما تم ترشيح الفنان حمادة هلال للمنافسة على جائزة أفضل مطرب أفريقي لعام 2019 وجائزة الإلهام الموسيقي لأغنية "أشرب شاي".

وتنافس شيرين بأغنية "كدابين" من ألبومها الأخير "نساي" على جائزة أفضل مطربة إفريقية ، كما ينافس فريق كاريوكي على جائزة أفضل أغنية روك في أفريقيا، بأغنية "كان لك معايا"، وينافس الفنان محمد رمضان، على جائزة الأغنية الأكثر استماعا "المفضلة للجمهور" في أفريقيا، بأغنية المافيا، بعد أن حققت قرابة 150 مليون مشاهدة في 9 شهور.

ويبدأ تصويت الجمهور على الأسماء المرشحة للفوز بداية من 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima في شهر نوفمبر المقبل.