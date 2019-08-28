نجمات عرب جميلات لم يدخلن القفض الذهبي

تميزت بعض النجمات العرب بالجمال والشهرة والشعبية، حيث لمع نجمهن في سماء الوسط الفني، ولكن نجمهن العاطفي لم يلمع بعد لأن القلب الذي يمكن أن يخطف قلب إحداهن ويمتلكه بالحب والأمان لا يأتي بسبب الجمال والشهرة، بل إنه من الممكن أن تكون هذه الصفات قد جعلت منهن نجمات بعيدات المنال ليس من السهل الوصول إليهن.

الصور أعلاه تظهر نجمات عرب مازلن عازبات بالرغم من جمالهن الأخاذ:

أجملهن على الساحة المصرية الفنية مي عز الدين التي اشتهرت بأدوارها التمثيلية الرومانسية وحاولت الارتباط أكثر من مرة لكن النصيب لم يتم.

سورياً الممثلة هبة نور من أهم النجمات العازبات على الساحة الفنية، هي تفضل الاهتمام بفنها واين أخاها الصغير حيث تحس أنها أم بكل ما للكلمة من معنى.

Advertisements

لبنانياً النجمة يارا من أجمل النجمات العازبات أيضاً حيث تتميز بصوت حساس وجميل .

اقرئي ايضا:

بالصور: هؤلاء النجمات تزوجن من مدراء أعمالهن

بالصور: نجمات تزوجن بسرعة بعد طلاقهن

بالصور: 15 نجمة تزوجن في سن المراهقة.. تعرفوا على أعمارهم!