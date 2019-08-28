كيرا نايتلي "مترجمة واشية" بفيلم "أسرار رسمية"

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""الخليج 365"" من بيروت: تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة بالحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003 في أحدث أفلامها "أسرار رسمية" (Official secrets) الذي سيبدأ عرضه في الولايات المتحدة بتاريخ 30 أغسطس، وبتاريخ 18 أكتوبر في بريطانيا.

وهي ستُجسِّد فيه شخصية كاثرين جَن، المترجمة السابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس التي اتُهِمَت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أميركية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.

وفي حديثها لوكالة رويترز، قالت "نايتلي" أن الفيلم سيخلق جدلية لأن كثيرون سيرون أن ما فعلته كاثرين هو الصواب، وآخرون سيرونها على خطأ. لكن الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها بوضع كل شيء على المحك كي تفعل ما تعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس. كما أنها تعتقد_ بحسب تصريحها_ أن الفيلم سيجذب الناس بسبب الأسئلة التي يطرحها حول محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع وإمكانية المحاسبة على فعلتها.