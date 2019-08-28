شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيم بارسنز يصور مشاهد فيلمه The Boys in the Band في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النجم العالمي جيم بارسنز كل تركيزه في تصوير فيلمه الجديد " The Boys in the Band " و الذي من المقرر عرضه في 2020 .

يصور جيم بارسنز في مدينة نيويورك عدد من المشاهد للعمل حيث ظهر و كأنه في جولة تسوق ، فكان بارسنز يرتدي ملابس ذات طابع كلاسيكي وكان يحمل عدد من الحقائب في يده .

يذكر ان فيلم " The Boys in the Band " يضم عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم جيم بارسنز ومات بومر و أندرو رانيلز و شارلي كارفر و هو من إخراج جو مانتيلو .

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