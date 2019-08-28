شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار فعاليات مهرجان فينسيا.. جوليات بينوش بـ"جاكت" من تصميم Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية جوليات بينوش بالأناقة واختيارها أدق تفاصيل إطلالاتها الساحرة، فقد ظهرت بينوش منذ قليل بالـ photocall الخاص بفيلمها الجديد "La vérité" ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 مرتديه ملابس متداخلة الألوان تحمل الطابع الكلاسيكي مميز، وحمل "الجاكت" الذي ارتدته بينوش إمضاء دار أزياء "Gucci" ووصل سعره الي 2650 جنية استرليني .

فيلم الجديد "La vérité" من تأليف واخراج هيروكازو كوريدا، وشارك كاترين دونوف وجوليات بينوش بطولته عدد كبير من نجوم العالم وأبرزهم ايثان هوكي و لوديفين ساجينيار و غيرهم .



النجمة جوليات بينوش

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النجمة جوليات بينوش



النجمة جوليات بينوش