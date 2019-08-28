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شكرا لقرائتكم خبر عن جوليات بينوش وكاترين دونوف بالـ photocall الخاص بفيلم La vérité فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جوليات بينوش الـ photocall الخاص بفيلمها الجديد " La vérité " و ذلك ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 قبل ساعات من تجمع النجوم علي السجادة الحمراء بالمهرجان ، كما حضرت النجمة العالمية كاترين دونوف ، و قد تركزت عليهن عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهن.
فيلم الجديد " La vérité " من تأليف وإخراج هيروكازو كوريدا ، و شارك كاترين دونوف و جوليات بينوش بطولته عدد كبير من نجوم العالم وأبرزهم ايثان هوكي و لوديفين ساجينيار و غيرهم.
جوليات و كاترين (2)
جوليات و كاترين
جوليات و كاترين
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