شكرا لقرائتكم خبر عن جوليات بينوش وكاترين دونوف بالـ photocall الخاص بفيلم La vérité فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جوليات بينوش الـ photocall الخاص بفيلمها الجديد " La vérité " و ذلك ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 قبل ساعات من تجمع النجوم علي السجادة الحمراء بالمهرجان ، كما حضرت النجمة العالمية كاترين دونوف ، و قد تركزت عليهن عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهن.

فيلم الجديد " La vérité " من تأليف وإخراج هيروكازو كوريدا ، و شارك كاترين دونوف و جوليات بينوش بطولته عدد كبير من نجوم العالم وأبرزهم ايثان هوكي و لوديفين ساجينيار و غيرهم.

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جوليات و كاترين (2)



جوليات و كاترين