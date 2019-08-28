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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان السوري معتصم النهار تكشف سبب حبها له وموافقتها على الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل الفنان السوري معتصم النهار صدارة التريندات مؤخراً بسبب ظهوره بصحبة زوجته ببرنامج صدي الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا فى حلقة اقتربت من الساعة تحدثا فيها عن مدي عشقهما وحبهما معاً منذ لقاءهما الأول وحتي الآن بعد انجابهما ابنتهما ساندرا.
وأوضحت زوجة معتصم النهار أن أهم شىء يعجبها فى زوجها هو روحه وشخصيته الهادئة المرحة التى تشبه والدها إلى حد كبير، في حين أكد هو أنه أعجب في البداية بشكلها فحسب لكن بعد ذلك أعجب أكثر بشخصيتها الذى يتعلق بها أكثر كلما مرت الأيام بينهما.
معتصم النهار مع زوجته وابنته
جدير بالذكر أن زوجة معتصم النهار من خارج الوسط الفني وتدعي لين زنبركجي وقد تزوجا عام 2015 وفي العام 2016 رُزق منها بابنته ساندرا كما احتفلا هذا الشهر بعيد زواجهما.
على جانب آخر اكتسب معتصم النهار شهرته من خلال مشاركته في ثلاثة أجزاء من مسلسل باب الحارة وهي الأجزاء 6، 7، 8، الأمر الذى حقق له شعبية كبيرة آنذاك.
معتصم النهار وزوجته
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