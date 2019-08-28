شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فلوكس تظهر عليه علامات الحزن فى صورة تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان الحزن يسيطر على الفنان أحمد فلوكس حيث نشر صورة يبدو فيها حزين على صفحة التواصل الاجتماعى"الانستجرام" وعلق عليها برسالة يقول فيها:

يارب اعلم انك عادل واعلم انك تعلم ما بداخلنا، وتعلم من الظالم ومن المظلوم، وتعلم ما واجهته في حياتي من ظلم وافتراء وتعب يارب، أعينني علي ظلم البشر بقوه إماني بك وبعادلك، واجعل الصبر والايمان هو ملازي وسلاحى، يارب ان لم يري البشر رسائلك لهم، فأريهم قوتك علي نصره المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر، يا رب ليس لي سواك، وايماني بك ليس له حدود، وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتي ترتاح نفسي من ظلم البشر يارب".

فلوكس آخر أعماله فيلم "الممر" الذى يعرض حاليا فى السينمات ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار،، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.