شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تغيبها.. بريانكا شوبرا تحتضن زوجها نيك جوناس فى حفل mtv "فوتوشوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تغيب نجمة بوليوود بريانكا شوبرا عن حضورها حفلMTV Video Music Awards لعام 2019 والذي أقيم لأول مرة في نيوجيرسي ، قررت شوبرا أن تظهر مدى حبها لزوجها نيك جوناس امام الجميع و كأنها موجودة بالحفل ، وذلك لكي تهنئ جوناس بفوز فريقه " jonas brothers " بحصولهم علي جائزة أفضل أغنية بوب لهذا العام بأغنية " Sucker " .

قررت شوبرا أن تشارك زوجها الاحتفال طريقتها الخاصة حيت استخدمت برنامج تعديل الصور الشهير " فوتوشوب " لتضع صورتها مع نيك جوناس و هي تحتضنه علي احدي الصور التي التقطت لفريق " jonas brothers " بالحفل ،و هي الصورة التي نشرتها بريانكا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ولاقت اعجاب الكثير من مرتادي صفحتها و الذين اكدوا أن بريانكا دائما تسعي لتظهر مدي حبها لجوناس .



الصورة قبل الفوتوشوب