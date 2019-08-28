شكرا لقرائتكم خبر عن فى لقاء متميز .. مروان خورى ضيف برنامج شريط كوكتيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة "الحياة"، المطرب اللبنانى "مروان خورى"، الخميس فى تمام العاشرة مساءً والنصف، ف حوار مشوق عن مشواره الفنى وأحدث أعماله.

ومن المقرر أن يغنى المطرب اللبناني " مروان خورى" العديد من أغانيه، مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منها، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالأستوديو.