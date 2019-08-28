اسيل عمران تغضب وتهاجم صحافية بسبب سؤال: “مو معقول قلة الادب وانعدام الانسانية”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:59 مساءً - لم تتمكن الفنانة اسيل عمران من مشاهدة مقابلة قصيرة مع الفنانة سمية الالفي بعد وفاة طليقها النجم فاروق الفيشاوي قبل اسابيع قليلة، وذلك بسبب اسئلة المراسلة السيئة والتي لا تتناسب لناحية الوقت والمكان.



وخلال حديث النجمة المصرية عن الراحل بتأثر، صدمت بسؤال المراسلة ما اذا ندمت على طلاقها من الفيشاوي وبدا عليها علامات الانزعاج واضحة ورفضت الرد على هذا السؤال، معتبرة اياه من خلال حركانها بأنه سخيف ولا يستحق الرد.

بدورها، نشرت عمران المقطع عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وكتبت عليه “مو معقول مستوى قلة الادب وانعدام الانسانية عند بعض المذيعين في طرح الاسئلة”.



ثم عادت ونشرت منشوراً مكملا لغضبها ودفاعها عن الألفي وكتب فيه “لا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد. اعمارنا قصيرة وفي قبورنا نحتاج من يدعي لنا لا من يدعي علينا. عودوا انفسكم ان تكون ايامكم حب احترام انسانية إحسان حياة. فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.