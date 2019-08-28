رغم استقالته.. مدير أعمال هيفاء وهبي يحدث ضجة بصورة تخصها

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:59 مساءً - رغم استقالته من ادارة اعمالها، لا يزال محمد وزيري موجود وبقوة الى جانب الفنانة هيفاء وهبي، حيث نشر اخيراً صورة له بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.

وبدا الوزيري في غاية السعادة بسيارة الفيراري البيضاء الخاصة بهيفاء وعلق على صورته قائلاً: “بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها”، في اشارة الى ان علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معاً دون ان يتبين ما اذا عاد لادارة اعمالها ام فقط الصداقة التي تجمع علاقتهما.

واكدت صفحات متابعة لأخبار وهبي ان العلاقة بينها وبين وزيري عادت إلى طبيعتها، بعد التوتر الذي حصل قبل فترة بسبب اتهامه بتفضيل فنانات اخريات عليها، والسعي الى ان تخسر العديد من الاعمال الفنية الجديدة، وهو الامر الذي نفته هيفاء بشكل تام، الا ان الوزيري لم يتحمل الامر وألغى صفحته على “تويتر” وقدم استقالته واعلن اعتزال العمل معها.