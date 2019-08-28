بصورة على الإنستجرام .. محمد إمام يسخر من زوجته

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:59 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له وهو يوجه رسالة إلى زوجته .

وظهر محمد إمام في الصورة من داخل سيارته وسخر من زوجته بسبب تأخرها عليه .

وكتب قائلا : ” قبل ما انزل مراتي قالتلي إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين .. بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم ” .

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ليرد عليه الفنان المصري ونجم مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن ” ساخرا في تعليق وكتب : ” ساعة ونص زهقت .. أنا بقالي سنتين واقف قدام مول العرب بسبب ليلى وأمها ” .