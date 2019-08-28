"الطوق و الأسورة" و"بلاد السعادة" يختتمان مهرجان المسرح القومي

مشهد من "حدث في بلاد السعادة"

يختتم، الأربعاء، المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الـ 12 بعرضيْن هما "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.





Advertisements

وأبدى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح سعادته بمشاركات "البيت الفني"، هذا العام، بـ12 عرضاً وهو العدد الأكبر من مشاركات "البيت الفني" في تاريخ المهرجان.

وأضاف أن حضور أصحاب الهمم لأول مرة في مسابقات المحترفين، عبر فرقة "مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة" يعتبر أيضاً إنجازاً كبيراً.

وكان العرض المصري "الطوق والإسورة" فاز في يناير/كانون الثاني الماضي وضمن الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي، بجائزة "أفضل عرض مسرحي متكامل"، كما كرمت "دبا الفجيرة للثقافة والفنون" في الإمارات أبطال "حدث في بلاد السعادة" خلال 2018.