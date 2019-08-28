القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استرعى إنجاز مونديال منتخب مصر للناشئين لكرة اليد اهتمام المتابعين في مصر والعالم العربي، والكثير من دول العالم أيضا، بعدما نجح المنتخب الواعد في الإطاحة بكبار اللعبة واحدا تلو الآخر.
وتلقى المنتخب المصري التكريمات التي تليق بحجم الإنجاز الكبير من بينها تكريم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي له، ومنحه اللاعبين والجهاز الفني وسام الرياضة.
وعلى هامش تكريم بعثة اليد بالإنجاز الكبير والفوز بالبطولة، والذي أقيم في المركز الأولمبي بالمعادي، تحدث الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رئيس نادي وادي دجلة السابق، عما حققه المنتخب المصري من إنجاز كبير في مونديال الناشئين الذي استضافته مقدونيا.
وقال المستكاوي لـ"العين الرياضية": "الفوز ببطولة عالمية في لعبة جماعية ليس سهلا.. فرحة الجماهير ليست مصرية فقط ولكن عربية أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وادي دجلة السابق يشيد بالإنجاز الاستثنائي لمنتخب مصر لناشئي اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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