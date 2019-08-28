اليسا ونيمار معًا في لا كاسا ديل بابيل

في مفاجأة كبيرة لعشاق المسلسل الإسباني الواسع الشهرة “لا كاسا ديل بابيل” والتي تعني بالعربية “بيت من ورق”، اعلنت النجمة اللبنانية اليسا والنجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمامهما الى للمسلسل الشهير الذي يحصد أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة وتنتجه شركة نتفليكس الأميركية.

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وفاجأت اليسا الجمهور بنشر صورة للهدية التي تلقتها من المسلسل حيث ستشارك في احداثه باسم مدينة “بيروت” خاصة ان الموسم الجديد يحمل كل شخصياته اسماء لمدن شهيرة بدلاً من اسمائهم. وكتبت اليسا “أنا جاهزة لأكون ضمن فريق البروفيسور”. ردّت الشركة المنتجة عليها بالقول: “نحن مستعدون لانضمامك لنا بيروت”.

أيضاً نشر “نيمار” تغريدة على حسابه على تويتر، أرفقها بفيديو معلنا مشاركته في مسلسل إسباني تحت اسم المدينة البرازيلية “جواو”، حيث ظهر مرتدياً الزي الأحمر وقناع الفنان الإسباني، سيلفادور دالي.

اشتهر “بيت من ورق” ويُعرف أيضا باسم “بيت المال” باسم البروفيسور حسب ترويج شبكة نتفليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا له، هو مسلسل سرقة وسطو حيث يتألف الموسم الثالث من من ثمانية حلقات، ويسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل الشرطة في اسبانيا، بعد ان فرت العصابة في الموسم الفائت بالأموال.