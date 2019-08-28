تونس تُرشِّح فيلم "ولدي" للمنافسة على جائزة الأوسكار

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس عن اختيار فيلم "ولدي" للمخرج محمد بن عطية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. حيث تم اختياره بغالبية أصوات اللجنة التي شُكِّلَت بسبعة أعضاء بينهم مديرة المركز شيراز العتيري، بعد أن تُوِّجَ بالعديد من الجوائز في مهرجانات دولية بينها جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي في مصر وجائزة أفضل فيلم من مهرجان سينما البحر المتوسط في باستيا بجنوب فرنسا.

يُذكر أن الفيلم من إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، ويجمع في بطولته محمد ظريف ومنى ماجري وإيمان الشريف وزكريا بن عياد. وهو يبحث بقضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان وإرسالهم إلى مناطق الصراعات من خلال قصة أب ينصدم برحيل ابنه عن البيت وسفره إلى سوريا فيقرر ترك كل شيء والذهاب للبحث عنه واستعادته.

يُذكر أن أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ستُعلن القائمة الأولية للأفلام المقبولة في شهر ديسمبر، بينما ستكشف القائمة القصيرة للأفلام في شهر يناير 2020، علماً أن حفل الدورة الثانية والتسعين للأوسكار سيكون في التاسع من فبراير من العام المقبل.