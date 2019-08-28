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خالد سليم يحيى حفل مهرجان الأوبرا الصيفى أول سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب محمد محسن ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلاً فى الثامنة من مساء السبت 31 اغسطس يتضمن نخبة من روائع خالد الذكر سيد درويش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الى جانب عدد من اعماله الخاصة منها  تمر الليالى ، فى قلبى مكان ، ما املكش ، يا حبيبتى ، حبايب زمان وغيرها .

 

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وفى اليوم التالى الأحد الأول من سبتمبر يتغنى النجم خالد سليم فى الثامنة مساء بعدد أغانيه الخاصة منها ولا ليلة ولا يوم ، حلم عمرى ، استاذ الهوى ، كل نظرة ، لكل عاشق وطن بالإضافة الى مختارات من اعمال الطرب منها بفكر فى اللى ناسينى ، موعود وغيرها .

 

 

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