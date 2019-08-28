فيديو.. شاهد كيف كانت مقابلة صوفى تورنور لجوناثان فان نيس بكواليس حفل MTV

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ الكثير من محبي ومعجبي النجمة العالمية صوفي تورنور بطلة مسلسل " Game of Thrones " برد فعلها خلال مقابلتها لجوناثان فان نيس بكواليس حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 والذي اقيم لأول مرة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية . تعاملت تورنور بخفة ظل واضحة مع جوناثان بالكواليس، وتحول مقطع الفيديو القصير الذي جمع النجمين لمحط تداول كثيف من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين أن تونور تكشف عن المزيد من خفه ظلها وتعاملها بطبيعية شديدة وكأنها نسيت نجوميتها .

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