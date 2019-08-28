شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من افتتاح مهرجان فينسيا.. صوفيا ريتشى تخطف الانظار بإطلالة كلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤخراً النجمة و السوبر موديل الشهيرة صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 بأسلوب فخم ، و تحولت لمحط تركيز الكثير من وسائل الاعلام بعد تلقيها هدية سيارة Aston Martin من صديقها سكوت ديسك.

ظهرت اليوم صوفيا ريتشي لفينسيا من أجل حضور افتتاح فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الـ76 ، حيث ظهرت و هي تركب " تاكسي مائي " .

كانت صوفيا ريتشي البالغة من العمر 21 عامًا ذات إطلالة أنيقة و ساحرة ، حيث ارتدت ملابس كلاسيكية أنيقة باللون الاسود ، في حين اختارت حذائها من تصميم " Bottega Veneta" و وصل سعرها إلى 565 جنيها استرلينيا.



صوفيا ريتشي (1)



صوفيا ريتشي (2)



صوفيا ريتشي (3)

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صوفيا ريتشي (4)



صوفيا ريتشي (5)



النجمة صوفيا ريتشي (1)



النجمة صوفيا ريتشي (2)



النجمة صوفيا ريتشي (3)



النجمة صوفيا ريتشي (4)