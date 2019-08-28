شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى حفلا غنائيا فى الزمالك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الشعبى سعد الصغير حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، اليوم الأربعاء في الزمالك، ومن المقرر أن يقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.