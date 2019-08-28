شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز ومشاركة فنية من فنزيلا وتانيا قسيس فى محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام الجمعة 30 اغسطس ثلاثة حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالاضافة الى عدد من الحان أغانى التراث ، يليها وفى التاسعة مساء مشاركة فنية دولية من فنزويلا .

وفى العاشرة مساء تقدم المغنية اللبنانية تانيا قسيس عدد من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية بالاضافة الى اعمال متنوعة باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية الى جانب مجموعة من اغانيها الخاصة منها شو القصة ، حب الحياة وشو مخبى الليل .