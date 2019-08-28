شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: بقالى ساعة وربع مستنى بنتى خديجة وزوجتى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى دعابة كوميدية من النجم محمد إمام، داعب إمام جمهوره عندما أعلن أنه ينتظر ابنته "خديجة" وزوجته فى السيارة لمدة ساعة وربع، علمًا بأنه كان من المفترض أن ينتظر 5 دقائق فقط حسب ما نشره على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث اعتبرها قصة قصيرة غريبة على حد تعبيره.

وكتب إمام عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" معلقاً: قبل ما أنزل مراتى قالتلى أن هى وخديجة هيكونوا جاهزين بعد 5 دقايق، بقاللى ساعة وربع مستنيهم فى العربية، "قصة قصيرة غريبة ".

محمد إمام معروف بخفة ظله ودعاباته المستمرة مع الجمهور، خاصة بعدما رزقه الله بابنته "خديجة"، حيث إنه يفصح دائماً عن مغامراته وحكايته مع "لعب ابنته خديجة"، وكان آخرهم "الكلب بلوظة".

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يشار إلى أن النجم محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

تجدر الإشارة أن محمد أمام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.