تعرف على الجملة التى كتبتها مايلى سايروس "تاتو" جديد بحفل mtv

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية مايلي سايروس الكثير من الجدل خلال ظهورها الأخير بحفل MTV Video Music Awards لعام 2019، والذى اقيم لأول مرة في نيوجيرسي ، وذلك بعد ظهور مايلي بـ " تاتو " جديد يحمل بعض العبارات .
فقد فاجأ رسام التاتو الشهير دانيال وينتر و المعروف أيضا " اكا وينتور ستون " بإلقاء نظرة على وشم مايلي الجديد حيث يُكتب "رأسي كانت تشعر بالخوف ولكن قلبي كان يشعر بالحرية ".
وتوقع البعض أن تاتو مايلي الجديد يشير حبر على ما يبدو إلى انفصالها عن زوجها النجم العالمي ليام هيسمورث بعد زواج دام سبعة أشهر ، وما يزيد عن 10 سنوات من الحب.
تاتو مايلي
مايلي بعد رسمها التاتو الجديد
مايلي بالتاتو
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