شكرا لقرائتكم خبر عن "دماء على أبواب الموساد".. خالد الصاوى يعود للدراما بشخصية عالم الذرة يحيى المشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود خالد الصاوي للدراما عبر "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة يحيي المشد، ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيراً فى العودة إلى الدراما بعد ثلاثة سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشى" الذى عرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.



خالد الصاوي خالد الصاوي

المسلسل باسم "دماء على ابواب الموساد" ومن المقرر أن يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد دور عالم الذرة الشهير يحيى المشد الذى كان يعتبر واحدا من اهم عشرة علماء على مستوى العالم فى مجاله سواء فى التصميم أو التحكم في المفاعلات النووية قبل أن يتم اغتياله فى النرويج فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذى كان يمكث فيه وتشير اصابع الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي.

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يحيى المشد

مسلسل "دماء على ابواب الموساد" يتعاون فيه خالد الصاوي مع المؤلف يوسف حسن يوسف والمخرج عطية امين، وذلك بعدما شارك الصاوي خلال موسم أفلام عيد الأضحي بثلاثة أفلام دفعة واحدة بداية بالجزء الثاني من اولاد رزق بالإضافة إلى الجزء الثاني من الفيل الأزرق وخيال مآته.