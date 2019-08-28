شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق ينهى جولته الغنائية بمشاركة نجوم الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان وليد توفيق حالة نشاط فني ، حيث انتهى من المشاركة ضمن جولة فنية علي السفينة البحرية "ستار أون بورد" بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم ، حيث تألق وليد توفيق كعادته وغنى وليد مجموعة من أجمل أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة.

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من ناحية أخرى ، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.