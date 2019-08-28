شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الـ10.. بوستر جديد لـ مسلسل The Walking Dead والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة AMC بوستر جديدًا للموسم العاشر من المسلسل التليفزيوني The Walking Dead، وفقًا لتقرير موقع Entertainment Weekly.

نجوم مسلسل الدراما The Walking Dead نورمان ريدوس، لورين كوهان، داناي جوريرا، ميليسا ماكبرايد، ألانا ماسترسون، جوش ماكرميت، كريستيان سيراتوس، سيث جيليام، وروس ماركواند.



The Walking Dead

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وتنتظر شبكة AMC عرض الموسم العاشر من السلسلة الشهيرة، بداية العام المقبل، بعد أن كشفت عن بعض اللقطات لشخصيات الموسم الجديد.

ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، فيتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.

يبدأ عرض فيلم The Walking Dead على قناة AMC في السادس من أكتوبر المقبل.