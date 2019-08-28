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شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل A Black Lady Sketch Show لموسم ثانٍ على HBO والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تجديد مسلسل "A Black Lady Sketch Show" لموسم ثانٍ على شبكة HBO، حسبما نشر موقع "variety".
مسلسل A Black Lady Sketch Show من إخراج روبن ثيدى، ويدور العمل على طريقة اسكتشات غنائية وراقصة التي تؤديها مجموعة أساسية من النساء السود، وهي ثيد، اشلي نيكول بلاك، جابرييل دينيس وكينتا برونسون، بالإضافة إلى مجموعة من المشاهير.
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من بين النجوم البارزين الذين ظهروا في الموسم الأول أنجيلا باسيت ولافرن كوكس ولينا وايتهي ولاري ويلمور.
تتكون كل حلقة من خمسة إلى ستة رقصات، حيث تعرض المواهب الكوميدية للممثلين الرئيسيين وتصور مجموعة من الشخصيات المتنوعة، بالإضافة إلى نسخ من أنفسهم.
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