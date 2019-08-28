شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Fox تطرح تريلر جديد لـ Lucy in the Sky لـ ناتالى بورتمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Fox عن تريلر جديد لفيلم الدراما والخيال العلمى Lucy in the Sky، العمل من إخراج نوح هاولي الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إليوت ديجيزيبي، براين سي براون.

يحكي فيلم Lucy in the Sky قصة رائدة فضاء، عند عودتها إلى الأرض من مهمة غيرت الحياة في الفضاء، وبالتالي تبدأ حياتها في الانهيار تدريجيا، وتقفد الاتصال بالواقع، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

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الفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، جون هام، دان ستيفنز، زازي بيتز، نيك أوفرمان، إلين بورستين، تيج نوتارو، كولمان دومينجو، لؤلؤة أماندا ديكسون، إرميا بيركيت، كريستوفر دارجا.