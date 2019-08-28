شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتصدر تريند يوتيوب بأغنية "جابوا سيرته" فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية المطربة أصالة الجديدة "جابوا سيرته " من مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب لتتصدر التريند فور طرحها، وهي الأغنية التي كتبها عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.

والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.