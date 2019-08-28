شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى برنامج American Idol يظهرون في The Kelly Clarkson Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر الحكام الثلاثة الأصليين لـ برنامج American Idol، راندي جاكسون، وسيمون كويل وبولا عبدول، كضيوف شرف في برنامج The Kelly Clarkson Show.



american idol

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ويتضمن البرنامج الحواري النهارى الذى تقوم بتقديمه كيلى كلاركسون، الفائز بالمرتبة الأولى فى الموسم الأول من American Idol، مقابلات شخصية، وأعمال موسيقية، وأشكال الحياة المختلفة، بالإضافة إلى الجمهور المباشر.

ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات برنامج The Kelly Clarkson Show يوم 9 سبتمبر المقبل، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".