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شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر وابنتها ستورمى تدعمان ترافيس سكوت بعرض فيلمه Look Mom I Can Fly والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت أسرة النجم العمي ترافيس سكوت البالغ من العمر ( 28 عاما ) من أجل دعمه و ذلك خلال العرض الأول لفيلمه " Look Mom I Can Fly " و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.
كانت اول الحضور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر صديقته ووالده ابنته "ستورمي" التي تبلغ من العمر عام واحد و تتواجد لأول مرة بحدث رسمي مع والديها ، و هو ما جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الأولي لوصولها .
و كانت كيلي جينر ذات الـ 22 عام ترتجي فستان ذو تصميم بسيط باللون الابيض ، و ظهرت بعدد من الصور و هي تٌقبل ترافيس سكوت .
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